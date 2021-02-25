Advertisements

وزير النقل يعلن بشرى سارة عن الطرق.. ويوجه رسالة للصعايدة (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن صعيد مصر في القلب من اهتمامات الرئيس السيسي والحكومة، حيث جاري تنفيذ توسيع طريق الصعيد الصحراوي الغربي ليكون 6 حارات.

وأشار "الوزير"، خلاللقاء خاص ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى انهم يعملون على فصل النقل عن الملاكي في الطريق الصحراوي، منوها بأن هناك توجيه من الرئيس السيسي أن يتم رفع كافة المناطق الموجودة تحت محاور الطرق.

ووجه رسالة إلى أهالي الصعيد، قائلا: "اصبروا علينا شوية، طول ما انتم شايفينا شغالين اطمنوا"، منوها بأن ميزاينة وزارة النقل تضاعفت 5 أضعاف لتنفيذ مطالب المواطنين في الصعيد والدلتا والوجه البحري.

وعن حوادث الطريق الزراعي، أوضح أن هناك 4 أسباب للحوادث ومنها طبيعة الطريق، والعامل البشري، وسوء تخطيط الطريق، وعدم تطبيق القواعد، منوها بأن معظم الحوادث نتيجة العامل البشري.

وأعلن وزير النقل، أنه لن يكون هناك طريق رئيسي في مصر "مفرد"، جميع الطرق ستكون مزدوجة.

أخبار تهمك

موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ 14 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»