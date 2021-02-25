وزير النقل يعلن بشرى سارة عن الطرق.. ويوجه رسالة للصعايدة (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن صعيد مصر في القلب من اهتمامات الرئيس السيسي والحكومة، حيث جاري تنفيذ توسيع طريق الصعيد الصحراوي الغربي ليكون 6 حارات.



وأشار "الوزير"، خلاللقاء خاص ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى انهم يعملون على فصل النقل عن الملاكي في الطريق الصحراوي، منوها بأن هناك توجيه من الرئيس السيسي أن يتم رفع كافة المناطق الموجودة تحت محاور الطرق.



ووجه رسالة إلى أهالي الصعيد، قائلا: "اصبروا علينا شوية، طول ما انتم شايفينا شغالين اطمنوا"، منوها بأن ميزاينة وزارة النقل تضاعفت 5 أضعاف لتنفيذ مطالب المواطنين في الصعيد والدلتا والوجه البحري.



وعن حوادث الطريق الزراعي، أوضح أن هناك 4 أسباب للحوادث ومنها طبيعة الطريق، والعامل البشري، وسوء تخطيط الطريق، وعدم تطبيق القواعد، منوها بأن معظم الحوادث نتيجة العامل البشري.



وأعلن وزير النقل، أنه لن يكون هناك طريق رئيسي في مصر "مفرد"، جميع الطرق ستكون مزدوجة.