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خبيرة: الأبراج تؤثر على الشخصية بنسبة 80%
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:23 م
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قالت رشا مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن الابراج تؤثر على شخصية الفرد بنسبة80%، بينما البيئة والتربية تؤثر في الشخصية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن برج الحمل متهورة وشجاع، ولا يحب البرود أو البطء، ويستفز من البرود، معقبة:" برج الحمل بيكون عايز ناس رتمها سريع".
ولفتت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن برج الحمل يُجذب للشخصية القوية، خاصة أنه شخصية قيادية، معقبة: "شخصية الحمل تقود بالفطرة، وعنيدة جدًا، ولو دخلت معاه في دور عند، أنت الخسران".
وأشارت إلى أن برج الحمل يتعصب سريعًا، ولكن يتصالح سريعًا، معقبة: "هو طيب وحنين وجدع، وسريعًا ما يتصالح، هو برج صريح، وما ينفعش نكذب عليه".
ولفتت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن برج الحمل يُجذب للشخصية القوية، خاصة أنه شخصية قيادية، معقبة: "شخصية الحمل تقود بالفطرة، وعنيدة جدًا، ولو دخلت معاه في دور عند، أنت الخسران".
وأشارت إلى أن برج الحمل يتعصب سريعًا، ولكن يتصالح سريعًا، معقبة: "هو طيب وحنين وجدع، وسريعًا ما يتصالح، هو برج صريح، وما ينفعش نكذب عليه".
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