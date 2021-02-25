Advertisements

خبيرة: الأبراج تؤثر على الشخصية بنسبة 80%

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت رشا مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن الابراج تؤثر على شخصية الفرد بنسبة80%، بينما البيئة والتربية تؤثر في الشخصية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن برج الحمل متهورة وشجاع، ولا يحب البرود أو البطء، ويستفز من البرود، معقبة:" برج الحمل بيكون عايز ناس رتمها سريع". 

ولفتت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن برج الحمل يُجذب للشخصية القوية، خاصة أنه شخصية قيادية، معقبة: "شخصية الحمل تقود بالفطرة، وعنيدة جدًا، ولو دخلت معاه في دور عند، أنت الخسران". 

وأشارت إلى أن برج الحمل يتعصب سريعًا، ولكن يتصالح سريعًا، معقبة: "هو طيب وحنين وجدع، وسريعًا ما يتصالح، هو برج صريح، وما ينفعش نكذب عليه".

أخبار تهمك

موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ 14 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»