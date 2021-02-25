خبيرة: الأبراج تؤثر على الشخصية بنسبة 80%



ولفتت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن برج الحمل يُجذب للشخصية القوية، خاصة أنه شخصية قيادية، معقبة: "شخصية الحمل تقود بالفطرة، وعنيدة جدًا، ولو دخلت معاه في دور عند، أنت الخسران".



وأشارت إلى أن برج الحمل يتعصب سريعًا، ولكن يتصالح سريعًا، معقبة: "هو طيب وحنين وجدع، وسريعًا ما يتصالح، هو برج صريح، وما ينفعش نكذب عليه".



قالت رشا مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن الابراج تؤثر على شخصية الفرد بنسبة80%، بينما البيئة والتربية تؤثر في الشخصية بنسبة 20%، مشيرة إلى أن برج الحمل متهورة وشجاع، ولا يحب البرود أو البطء، ويستفز من البرود، معقبة:" برج الحمل بيكون عايز ناس رتمها سريع".