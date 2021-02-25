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ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عرضت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، كمكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدغ الفرنسي"، بعد أن سرقهما شخص وأطلق النار على رجل كان ينزههما مساء الأربعاء في هوليوود، بحسب ما أعلن ممثلان عن المغنية الحائزة على جائزتي الأوسكار وغرامي.


وقال الممثلان إن نجمة البوب "تعرض نصف مليون دولار لأي شخص لديه كلبيها، دون طرح أي أسئلة. ويمكن لأي شخص لديه الكلاب استخدام هذا البريد الإلكتروني [email protected] لاستلام المكافأة". والكلبان اسماهما "كوجي وغوستاف".

 

وبحسب شرطة لوس أنجلوس، فإن الضحية كان يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع "نورث سييرا بونيتا"، وأفادت الشرطة بأن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية لم تكن معروفة.

 

وتبحث السلطات عن مطلق النار، الذي قالت إنه استخدم مسدسا نصف أوتوماتيكي، وأسرع هاربا من مكان الحادث في "سيارة بيضاء".

وقد تمت إحالة القضية إلى شعبة "السرقة والقتل" في قسم الشرطة.

 

و"البلدغ الفرنسي"، كلب صغير الحجم ومعروف بآذانه الكبيرة التي تشبه آذان الخفافيش، وهي رابع أكثر سلالات الكلاب شعبية في الولايات المتحدة.

 

 وفي أكتوبر 2018، نشرت غاغا، واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا، سلسلة صور لكلبيها وهما يرتديان أزياء خاصة بعيد الهالوين.

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