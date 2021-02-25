خبيرة: "برج القوس بيحب الفرفشة والنعنشة"

قالت رشا مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن برج العذراء يهتم بالتفاصيل بصورة كبيرة، خلاف أنه شخصية انتقادية بصورة كبيرة، معقبة: "بينتقدك عشان عايزك في احسن صورة، وعشان تشده لازم تتعامل معه بالعقل".



ولفتت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن برج العذراء بطيء في أفعاله، ورغم ذلك سريع الغضب، معقبة: "بيطلع يطلع وينزل على ما فيش".



وأشارت إلى أن مفتاح برج القوس يكون في إزالة القيود خاصة أنه يعشق الحرية والانطلاق، خلاف أنه شخصية طموحة جدًا، ورغم ذلك غير دقيق في مواعيده، معقبة: "برج القوس بيحب الفرفشة والنعنشة".

