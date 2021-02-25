إنتاج أميركا من النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي

كشف وكالة الطاقة الأميركية عن أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بأكثر من مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي خلال فترة التجميد الشديد في تكساس ، وهو ما يعادل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق ، كما تراجعت عمليات التكرير إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008.





أسعار الخامات ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي وسط آمال بانتعاش غير مسبوق على الطلب مع تأهب العالم لحزمة جديدة من التيسير في الولايات المتحدة من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد بالعالم.





حالة من الترقب تسيطر أيضا على الأسواق في انتظار اجتماع أوبك المنتظر، حيث أشارت مصادر في أوبك + إن المجموعة ستناقش تخفيفًا طفيفًا لقيود المعروض النفطي اعتبارًا من أبريل نظرًا لانتعاش الأسعار ، لكن البعض يقترح الثبات في الوقت الحالي نظرًا لخطر حدوث انتكاسات جديدة في المعركة ضد الوباء.





التخفيضات الطوعية الإضافية من جانب المملكة العربية السعودية في فبراير ومارس أدت إلى حالة من التوازن في السوق بين العرض والطلب ودفعت الأسعار لمستويات ما قبل الجائحة.