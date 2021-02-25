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خبير تغذية: الأطفال يعتمدون على الوجبات السريعة بنسبة 60%

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد نوبل، خبير التغذية العلاجية، إن الأطفال أصبحوا يعتمدون على الوجبات السريعة بنسبة 60% بعد دخول المرأة مجال العمل، وهذا ادى لوجود جيل كامل مصاب بمرض السمنة.

ولفت خبير التغذية، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن علاج السمنة لدى الاطفال أمر صعب في ظل صعوبة السيطرة على ما يتناوله من الطعام، مشيرًا إلى أن الطفل يعمل على تلبية غريزة الجوع.

وأشار إلى أن الأطفال خلال الفترة الماضية كانوا يلعبون في الشارع أو الأندية طوال اليوم، ولكن خلال الفترة الاخيرة انخفض ممارسة الرياضة بصورة كبيرة، وأصبح معظم الاطفال يلعبون على الانترنت والموبيل.

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