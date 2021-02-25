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حقيقة وجود تعارض بين تطعيم شلل الأطفال وكورونا (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال هي إجراء متعارف عليه، تقوم به وزارة الصحة سنويًا.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الطفل المصري من لحظة الميلاد حتى عام ونصف يحصل على 7 جرعات من تطعيم شلل الاطفال، وبالاضافة لذلك يتم تطعيم الاطفال بحملات مكملة لرفع المناعة للأطفال.

ولفت إلى أن البرنامج الموسع للتطعيمات فيمصر يشهد نجاح كبير، وحملة التطعيم خلال هذا العام تتم فيظرف استثنائي في ظل أنتشار فيروس كورونا، نافيًا أي تعارض يحدث بين التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، وفيروس كورونا، لافتَا إلى أن تطعيم شلل الأطفال سيبدأ لجميع الاطفال المتواجدين على أرض مصر سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

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