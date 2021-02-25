Advertisements

استشاري: عملية تحويل مسار المعدة تقلل امتصاص السكريات بنسبة 70|%

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن عملية تحويل مسار المعدة في الأوزان الكبيرة تعمل على انقاص الوزن بصورة فعالة، خاصة أن هذه العملية تزيد من الشبع وتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة تصل لـ70%.

وأصاف "صبري"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية تحويل المسار مهمة جدًا لمرضى السكر، خاصة انها تعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وتعالج اضطرابات النفس اثناء النوم، وتعالج الكبد الدهني أو مشاكل ارتجاع المريء.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تجرى من خلال فتحات صغيرة خلال نصف صاعة، ومن الممكن الخروج من المصطفى بعد 12 ساعة، والعودة إلى ممارسة العمل بصورة طبيعية.

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ 19 دقيقة

موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ ساعتين

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»