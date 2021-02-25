استشاري: عملية تحويل مسار المعدة تقلل امتصاص السكريات بنسبة 70|%

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن عملية تحويل مسار المعدة في الأوزان الكبيرة تعمل على انقاص الوزن بصورة فعالة، خاصة أن هذه العملية تزيد من الشبع وتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة تصل لـ70%.



وأصاف "صبري"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية تحويل المسار مهمة جدًا لمرضى السكر، خاصة انها تعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وتعالج اضطرابات النفس اثناء النوم، وتعالج الكبد الدهني أو مشاكل ارتجاع المريء.



ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تجرى من خلال فتحات صغيرة خلال نصف صاعة، ومن الممكن الخروج من المصطفى بعد 12 ساعة، والعودة إلى ممارسة العمل بصورة طبيعية.

