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أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ قسم الفيروسات والمناعة بجامعة عين شمس، إن لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" سيشمل كل الموجودين على أرض جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، وذلك لكي يحمي كل الموجودين من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاحات يتم استقبالها من شركة "سينوفارم" الصينية.

وأضاف "عقبة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية تعاقدت على 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا عن طريق تحالف جافي، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت أن مصر ستستقبل هذه الكمية في غضون أيام وقبل نهاية آخر الشهر الجاري.

وتابع: "80% من الحالات التي تعافت من فيروس كورونا تكون إصابات بسيطة ولكن هناك بعض الحالات التى تستدعي دخول المستشفى والعناية المركزة"، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل بعض الحالات المسماه بمتلازمة ما بعد كورونا وغير موجودة في جميع المتعافين ولكنها في بعض النسب للمتعافين من كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% من المتعافين من الفيروس ويعاني من بعض الأعراض مثل ضيق التنفس وآلام في العضلات وآلام الصدر.

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