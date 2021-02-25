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فيديوجراف.. سر استخدام الإخوان لتطبيق "كلوب هاوس"

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تستغل جماعة الأخوان الأرهابية تطبيق كلوب هاوس في تنفيذ مخططها التخريبي حيث تستهدف الجماعة الأرهابية نشر الفوضي والتخريب في الدول العربية.

كما تسعي للعودة للمشهد السياسي من جديد باحياء الثورات ضد الأوطان، وسقوط أنظمتها بعد إنشاء غرف سرية للدردشة الصوتية للحشد عبر نشر الأراء المعارضة والتحريض ضد الأوطان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الشائعات وبث أخبار كاذبة تسئ للبلدان العربية، ليعتبر التطبيق بمثابة حربا جديدة تخوضها الجماعة الأرهابية، ولكن ستفشل في محاولاتها المستميتة للعودة مرة أخري.

و"كلوب هاوس" هو شبكة اجتماعية جديدة كانت متاحة منذ فترة حتى الآن، ولكنها حظيت باهتمام كبير في الأسابيع الأخيرة، الذي دفع موقعا "تويتر" و"فيسبوك" للعمل سريعا على إيجاد منافسين له في السوق.

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