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تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي في حضور لجنة التخطيط

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. 

وحرص الكابتن محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

جدير بالذكر أن الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول.

هذا وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الكابتن الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.

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