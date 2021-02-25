وزير التعليم :مسموح بتقسيم شاشة التابلت لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الالكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة لان الامتحان open book.



ولطريقة تقسيم الشاشة أضغط على الضبط ثم أضغط على الميزات المتقدمة، ثم أضغط على إطارات متعددة ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو Split screen view ليصبح بعد ذلك مفعلًا.



وعن طريقة إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان،أضغط على الضبط ثم كلمة الشاشة ثم أضغط على زمن توقف الشاشة ثم تختار كلمة 30 دقيقة.