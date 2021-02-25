رئيس مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عملية ولي العهد

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيـخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: يسعدني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويكلأهما برعايته.





وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى سمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه الكريم، مضيفاً: يسعدني أن أرفع لسمو ولي العهد أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم وخروجه من المستشفى سالماً معافى.





وأكد الدكتور آل الشيخ أن المشاعر الفياضة التي رافقت خروج سموه من المستشفى سالماً معافى ولله الحمد والدعوات التي رفعت إلى الله تعالى من المواطنين كافة، تؤكد ما منّ الله به تعالى على هذه البلاد رعاها الله من مشاعر الألفة والمحبة والتكاتف كما تجسد أبلغ صور اللحمة الوطنية التي تجمع المواطن بقيادته.





ورفع معاليه شكره إلى الله عز وجل على ما منّ الله به على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، سائلاً المولى أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجعلهما ذخرًا للوطن والمواطنين وللأمة الإسلامية.