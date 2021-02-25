حسام حسن: نعرف أخطاءنا وسنعالجها

أعرب حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن سعادته بفوز فريقه على دجله بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد للإسكندرية .





وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن فريقه أدى مباراة جيدة وسيطر على معظم فتراتها خاصه فى الشوط الثانى أمام فريق ليس سهلاً وهو وادى دجله الذى يقدم عروضاً جيدة فى الدورى.





وأردف حسام حسن أن بعض لاعبى فريقة تأثروا بالهزيمة الأخيرة المفاجئة أمام أسوان مما أدى حدوث بعض الأخطاء فى بعض فترات المباراة .





وأضاف العميد أنة بالرغم من تأخر الفريق بهدف فى بداية المباراة إلا أن اللاعبين لم يفقدوا الأمل واستطاعوا تحقيق التعادل ثم الفوز .





وأكد المدير الفنى لزعيم الثغر أنه بالرغم من الفوز إلا أن هناك بعض الأخطاء الدفاعية سيسعى لعلاجها فى التدريبات القادمة.



