خطة جديدة من مدرب الأهلي للتغلب على ضغط المباريات

وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا بالتنسيق مع مخطط الأحمال كابيلو رانجوجا ومحللي الأداء بالفريق وذلك للتغلب على ضغط المباريات.





وقام موسيماني المدير الفني للأهلي بالتنسيق مع مخطط الأحمال ومحللي الأداء بفريق الأهلي من أجل وضع البرنامج البدني للاعبين والتخلص من حالة الإجهاد التي ظهرت على الفريق.





وعانى لاعبو الأهلي خلال مباراة سيمبا التنزاني من الإجهاد وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق في المباراة التي خسرها بهدف نظيف.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا والخسارة أمام فريق سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



