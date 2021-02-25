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خطة جديدة من مدرب الأهلي للتغلب على ضغط المباريات
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:34 م
علي خلاف
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وضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا بالتنسيق مع مخطط الأحمال كابيلو رانجوجا ومحللي الأداء بالفريق وذلك للتغلب على ضغط المباريات.
وقام موسيماني المدير الفني للأهلي بالتنسيق مع مخطط الأحمال ومحللي الأداء بفريق الأهلي من أجل وضع البرنامج البدني للاعبين والتخلص من حالة الإجهاد التي ظهرت على الفريق.
وعانى لاعبو الأهلي خلال مباراة سيمبا التنزاني من الإجهاد وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق في المباراة التي خسرها بهدف نظيف.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا والخسارة أمام فريق سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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