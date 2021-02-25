خبير يكشف كيف تنشئ مشروع ناجح خطوة بخطوة

قال محمد عبد الحميد مصطفى، الخبير الصناعي، إن كل شخص لديه فكرة مشروع جديدة ومُقبل على بدء مشروعه عليه معرفة عوامل نجاح أو فشل المشروعات الصغيرة المختلفة؛ لأنه من الطبيعي أن أي مشروع عرضة للفشل، كما أنه مؤهل للنجاح، فالأمر يعتمد كُليًا على طريقة الإدارة والأسلوب الذي يتم انتهاجه كي تخطو الخطوة الأولى في المشروع، وحتمًا لا بد أن تواجه أزمات وعقبات وتحديات ولكن قدرتك على تخطيها هي التي تكتب لك النجاح أو الفشل.



وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يظل الطموح في إنشاء مشروع صغير يقدم منتجات أو خدمات مختلفة وله أرضية تسويقية واسعة هي الخطوة الأولى لعوامل نجاح أي مشروع، في المقابل ثمة الكثير من المشاريع الصغيرة التي تفشل بعد مرور فترة من إنشائها، وغالبًا ما يتم إرجاء سبب هذا الفشل إلى قلة خبرة أصحابها وافتقارهم إلى أساليب الإدارة والتسويق.



وتابع: "بلا شك أن عوامل نجاح أو فشل المشروعات الصغيرة هي عوامل كثيرة ومختلفة وليست ثابتة؛ حيث تختلف هذه العوامل بناءً على طبيعة ونوعية نشاط المشروع التجاري وكمية جمهوره وغير ذلك من التقسيمات التي تجعل الحصر أمرًا متعذرًا" وينبغي عليك أن تكون على دراية كاملة بالعوامل التي تؤدي إلى فشل المشروعات الصغيرة قبل أن تتبع خطوات النجاح، حتى تستطيع أن تتجنب الخسارة بصورة كبيرة".





