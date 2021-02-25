موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق نادي الترجي الرياضي التونسي يوم السادس من شهر مارس المقبل في العاصمة التونسية لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الزمالك والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 7 والتي يسعى من خلالها المارد الأبيض لتحقيق الفوز من أجل الإرتقاء للصدارة.





يُذكر أن المواجهة الأخيرة للزمالك سقط خلالها في فخ التعادل السلبي مع فريق نادي تونجيت السنغالي سلبياً بدون أهداف ليصل رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثالث.