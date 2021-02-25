لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

أعادت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، العضوية العاملة لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التي كان تم شطبها من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.









وقررت اللجنة المؤقتة إعادة عضوية كل من مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق، وزوجة الراحل عبد الرحيم محمد نجم، ومدرب الزمالك الأسبق، التي تسم شطبها أيضا من المجلس السابق









يذكر أن محكمة التسوية والتحكيم الرياضي، قررت إلغاء اللائحة التي كان اعتمدها مجلس الزمالك السابق برئاسة المعزول في عام 2018 بسبب واقعة التزوير، وأصبح مصير اللجنة المؤقتة في يد ممدوح عباس، خاصة وأنه في حال تنفيذ الحكم بشكل رسمي سوف يرحل المجلس الحالي بسبب بطلان اللائحة، وفي حال عدم التنفيذ سوف تستمر لحين إنعقاد مجلس إدارة جديد.









وأجرى مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، انتخابات تكميلية بناء على اللائحة الجديدة وانتخب على إثرها أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق، قبل أن يستقيل بعد ذلك لأسباب شخصية، وسيعود النادي حاليا للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.



