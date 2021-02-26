مؤتمر عمال الصناعة يبحث رفع كفاءة الأداء وتطوير المنتج المحلي

يناقش مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الذي يعقد غدًا السبت، وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، عدد من تقارير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تشارك في أداءها النقابة العامة وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة في إقامة المشروعات التنموية الشاملة وخاصة الصناعات الاستراتيجية بالقطاعين العام والخاص.





وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المؤتمر يهدف إلى تعظيم دور العاملين وتوفير الخدمات المباشرة لهم التي تنعكس إيجابيا على الأداء وتحسين المنتج المحلي، مشيرا إلى توجيه الدعوة لوزراء التنمية الاقتصادية والقوى العاملة والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال وعدد من رجال الصناعة.



