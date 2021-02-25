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رباعي دورتموند يقتربون من العودة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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يحاول بوروسيا دورتموند استعادة لاعبيه المصابين قبل استئناف الفريق مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك مع دخول بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) مراحلها النهائية للموسم الحالي.

يسابق الحارس رومان بوركي، والمدافعان دان أكسيل زاجادو ولوكاس بيتشيك، ولاعب وسط الملعب ثورجان هازارد الزمن للعودة لقائمة دورتموند في لقائه مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد بعد غد السبت في المرحلة الثالثة والعشرين لبوندسليجا.

يأمل دورتموند في العودة إلى المسار الصحيح ببوندسليجا، بعدما تراجعت نتائجه في الفترة الماضية، حيث اكتفى بتحقيق انتصارين فقط من مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، مما تسبب في ابتعاده عن المنافسة على مراكز المقدمة، محتلا المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق ست نقاط خلف آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتحدث إيدين تيرزيتش، المدرب المؤقت لدورتموند، عن اللاعبين الأربعة اليوم الخميس، حيث قال "لقد حظوا بأسبوع تدريب جيد. بدا الأمر جيدا بالنسبة لهم جميعا. لا يزال لدينا اختبار قادم ثم سنرى من سيكون جاهزا يوم السبت".

ويخوض دورتموند عددا من المواجهات الصعبة في الفترة القادمة، حيث يحل ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء القادم بدور الثمانية لكأس ألمانيا، ثم يخرج لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونخ (متصدر بوندسليجا) في السادس من مارس المقبل بالدوري الألماني، قبل أن يستضيف أشبيلية الإسباني بعدها بثلاثة أيام في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

من المقرر أن يتواصل غياب الثنائي المصاب أكسيل فيتسل ومانويل أكانجي عن الفريق بسبب حاجتهما لفترة أطول للعلاج في موسم صعب عانى خلاله دورتموند من لعنة الإصابات التي طاردت عددا كبيرا من عناصره الأساسية.

ومنح الفوز الثمين لدورتموند 3 / 2 على مضيفه أشبيلية في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، الذي جاء بعد الانتصار الكبير 4 / صفر على شالكه في ديربي الرور بالدوري الألماني، دفعة قوية للفريق، غير أن تيرزيتش حذر من صعوبة مواجهة بيليفيلد، الذي يحظى بالاحترام رغم تواجده في المركز الثالث من القاع حاليا بترتيب بوندسليجا.

وأكد تيرزيتش " نهتم فقط بالمباراة القادمة يوم السبت. بيليفيلد يلعب بجسارة . ينبغي علينا أن نكون متيقظين تماما من أول ثانية في المباراة".

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