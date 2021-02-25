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عاجل - إصابة مدافع بيراميدز في مباراة الجونة
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:45 م
علي نبوي
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تعرض أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وفي الدقيقة ١٤ من عمر الشوط الأول اضطر أسامة جلال لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله أحمد أيمن منصور بديلًا له.
وكان أسامة جلال قد سجل هدف بيراميدز الأول في المباراة مع حلول الدقيقة ١٠ بعد عرضية رائعة من إسلام عيسى.
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