تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الشهادة الاعدادية "شهادة عامة" وكل المجموع على امتحان الترم الثاني بامتحانات كاملة وليست مجمعة.



وأضاف في تصريح له عبر جروب "بناء التعليم المصري:" ولا يوجد امتحانات شهرية للاعدادية. هذا الكلام يعود على سنوات النقل فقط من ٤-٨، ١٠-١١".



وعن مطالبات أولياء الأمور بعقد امتحانات ورقية للصف الاول الثانوي، قال الوزير:" هذا الاقتراح "غير مقبول" على مستوى الدولة لاسباب كثيرة ودعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات لان الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة وسننفذ ما تم الاعلان عنه بلا تغيير والله المستعان وان شاء الله الخبر لنا جميعا".