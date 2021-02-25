تكريم وكيل زراعة الفيوم ومدير البحوث الإقليمية على هامش الدورة التدريبية الاستزراع السمكى



قامت اليوم الخميس، الأستاذة الدكتورة أماني محمد رفيق، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الفيوم بتكريم الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم والأستاذ فاطمه جاد، مسؤل العلاقات العامة والإعلام



وذلك على هامش ختام فعاليات دورة الاستزراع السمكي بين الواقع وآفاق المستقبل التي بدأت يوم الاحد الموافق 2021 142 الى الخميس الموافق 1822021 حول الاستزراع السمكى بين الواقع وافاق المستقبل وهدفا للوصول الىمنتج غذائى امن واثراءا للثروة السمكية فى محافظة الفيوم انطلاقا من اهتمام الدولة بتوفير الغذاء الامن للمواطن المصرى وخاصة فى قطاع الاسماك وتماشيا مع سياسات وزارة الزراعة وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وذلك تحت رعايه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية واشراف الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقى، والتي شارك فيها بالحضور الدكتور أيمن عادل، وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الطب البيطري بالفيوم والدكتور مصطفى محمد ابراهيم، استاذ متفرغ باثولوجيا الاسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الفيوم ومشرف المحتوى العلمي للدورة

والدكتور أسامة مخلوف، نقيب الاطباء البيطريين بالفيوم والدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الاقليمية بالفيوم والدكتور نيفين السواح، عميد كلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور صالح العوني، عميد كلية العلوم جامعة الفيوم والدكتور صفاء صالح عبد القوي الجيلاني، رئيس محطة علوم البحار والمصايد بشكشوك ومدير اكواريوم الفيوم والدكتور نهى عبدالحميد محمود خليل، رئيس شعبة الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والدكتور رمضان ابو زيد، استاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور خالد زغلول، استاذ بكلية العلوم جامعة الفيوم والاستاذ الدكتور عطا الله عبد التواب استاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والمهندس محمد جودة رئيس الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بالفيوموالمهندس عبد العليم آمين مدير العيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمنطقة وادي النيل ولفيف من الأطباء والباحثين والمتدربين.