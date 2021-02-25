صفقة الأهلي المُحتملة.. ماذا قدم كريم فؤاد مع إنبي والمنتخب الأولمبي؟ (أرقام)





أصبح كريم فؤاد لاعب فريق نجوم المستقبل المُعار لنادي إنبي، قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.





وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي نجح في التعاقد مع كريم فؤاد بشكل رسمي لمدة 5 مواسم مقبلة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد نهاية مشواره مع إنبي نهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي أعلن فيه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وصول عرضًا من نادي بنفيكا البرتغالي لضم الاعب.





وحاول النادي الأهلي الحصول على خدمات كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تألقه مع انبي والمنتخب الأولمبي، إلى أن النادي البترولي رفض التفريط في خدماته وتمسك باستكمال إعارته للفريق، ليتم تأجيل الصفقة للصيف.





من هو كريم فؤاد صفقة الأهلي المحتملة؟





كريم فؤاد من مواليد 1 أكتوبر لعام 1999، يبلغ عمره (22 عامًا) ويدرس في كلية الإعلام، يبلغ طوله 1.74 سم، ويجيد اللعب في عدة مراكز، حيث يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر وكذلك الأيمن وخط الوسط المدافع، ويعد من المواهب المميزة في الدوري المصري بعد تألقه مع إنبي وكذلك المنتخب الأولمبي.





بدأ كريم مشواره الكروي ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي نجوم المستقبل وتدرج مع مختلف الأعمار السنية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2019، وشارك معه في 12 مباراة بالدوري الممتاز بإجمالي دقائق لعب فعلية 1080 دقيقة لعب، وقدم عروضًا قوية مع الفريق ولكنه لم يسجل أهداف.





انتقل كريم فؤاد إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة في صيف 2019 بعد هبوط فريق النجوم لدوري القسم الثاني، وبعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولي طلبت إدارة النادي تجديد إعارته في أكتوبر 2020، ولعب مع الفريق 38 مباراة بمختلف البطولات بواقع 3253 دقيقة لعب، وصنع 5 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء.





شارك لاعب إنبي في مباراتين مع منتخب مصر الأولمبي ضد منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، وصنع هدف وحيد، خلال 116 دقيقة لعب فعلية، ويأمل اللاعب في حجز مكانًا بقائمة منتخبنا الأولمبي بقيادة شوقي غريب والذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021).





تبلغ القيمة التسويقية لـ كريم فؤاد وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 100 ألف يورو.



