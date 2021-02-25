الأسبوع المقبل.. أشرف منير يشهد حفل توقيع كتاب ثقافة البيرو فى مصر





يشهد السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، الأسبوع المقبل، حفل توقيع كتاب ثقافة البيرو فى مصر بجزئيه الأول والثانى، وذلك بالمركز الثقافى الإسبانى.









يشارك فى الحفل، سفير بيرو بالقاهرة، بول باريديس، وسفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وأساتذة اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية.









يتضمن حفل توقيع الكتاب، استعراض أوجه التعاون والتشابه الثقافى بين الشعب المصرى والشعوب اللاتينية.









تجدر الإشارة، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد خلال الإحتفالية.



