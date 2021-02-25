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خبير سياسي: روسيا تنظر إلى التوتر في أرمينيا بقلق بالغ (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور ليونيد سوكيانين، أستاذ العلاقات الدولية في الشأن الروسي، إن روسيا تنظر إلى التوتر في أرمينيا بقلق بالغ، مشددا على متابعة الأزمة عن قرب.

وأضاف، في حديثه لقناة "الغد"، أن روسيا تتابع الموقف في أرمنيا لكن دون تدخل فى الشئون الداخلية لها، مشيرا إلى أن روسيا تساند أرمنيا فى الاستقرار السياسي والأمني لها وتقف بجانبها في حل الأزمات.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية في الشأن الروسي، إلى أن روسيا تتابع كل التطورات في أرمنيا، وعلى اتصال دائم بالمسئولين هناك، موضحا أن روسيا تعتبر ما يجرى في أرومنيا أمرا خاصا بها فقط دون اي تدخلات.

وأوضح أن المظاهرات تتكرار بشكل كبير الفترات الماضية في أرمنيا وكل الاحتمالات ورادة بشأنها، مبينا أن كل الحجج موجود لدى القوى السياسية لتقديم الحكومة استقالتها.

كما أكد أستاذ العلاقات الدولية في الشأن الروسي، أن روسيا تلعب دور الوسيط بين أرمينا وأذرييجان ولاتريد التدخل في شئونها، وتقف مع الحل السلمي لأزماتها.

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