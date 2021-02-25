وزير التعليم: حظر استخدام أي كتاب خارجي أثناء امتحانات الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه مسموح ايضا لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الاصلي او صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به (وليس ملاحظات اخرى).



وأضاف في تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: ولكن غير مسموح اصطحاب كتب خارجية او ملازم.



وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموه بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.