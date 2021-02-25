نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 25-2-2021

عقد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.





بيان هام من وزارة المالية حول "الضرائب العقارية" أصدرت وزارة المالية اليوم البيان حول الضرائب العقارية، وعن استعدادها لتقديم خدمات مصلحة الضرائب العقارية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة.





إطلاق أول بوت لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع فيس بوك ومؤسسة رايز أب أول "SMB Business BOT" منصة تفاعلية لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





عاجل.. خسائر قوية في اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021 ، حيث تراجع سعر الجرام الواحد نحو 5 جنيهات.



وزارة التعاون الدولى : خطة تنفيذية لدعم تمكين المرأة أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة.









افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية تحت رعاية السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتحت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .



وزير التموين : 60 مليون جنيه تكلفة تطوير صومعة إدفو واصل الدكتور على المصيلحي وزير التموين تفقد عدد من المشروعات بمحافظة أسوان اليوم الخميس، حيث قام بزيارة مطحن وصومعة إدفو ، التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.



