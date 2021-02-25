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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 25-2-2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 09:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 25-2-2021 .
عقد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.
أصدرت وزارة المالية اليوم البيان حول الضرائب العقارية، وعن استعدادها لتقديم خدمات مصلحة الضرائب العقارية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع فيس بوك ومؤسسة رايز أب أول "SMB Business BOT" منصة تفاعلية لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021 ، حيث تراجع سعر الجرام الواحد نحو 5 جنيهات.
أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة.
تحت رعاية السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتحت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .
واصل الدكتور على المصيلحي وزير التموين تفقد عدد من المشروعات بمحافظة أسوان اليوم الخميس، حيث قام بزيارة مطحن وصومعة إدفو ، التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.
مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
أعلن اليوم وفاة أحد أبرز المهندسين الاستشاريين في مصر المهندس حسين صبور، الذي صمم وأسس العديد من المشروعات العقارية والهندسية المؤثرة في حياة المصريين من ضمنها الطريق الدائري ومدينة 6 أكتوبر.
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