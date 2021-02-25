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وزير النقل يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن النقل النهري (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك تكامل بين كل أنشطة وزارة النقل، مشيرا إلى ان مصر كانت تمتلك منظومة نقل نهري جيدة منذ 40 عام، وكانت حركة التجارة تتم من خلاله، ولكن تم إهماله.

وأشار "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم يعملون على إعادة إحياء النقل النهري من جديد، موضحا أنهم يعملون على إعادة تطوير الأهوسة على نهر النيل، حيث جاري رفع كفاءتها.

وأضاف أن الدولة تشجع عمل القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك شركات قطاع خاص لديها عائمات ومراكب والدولة تعمل على مساعداتهم على إعادة كفاءتها، موجها رسالة إلى كل شركات مصر الخاصة، قائلا: "اللي عايز يشتري مراكب ويرخصها إحنا جاهزين، وهنساعدكم، ونقدم لكم تسهيلات".

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