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خبير: أزمة أرمينيا مرتبطة بالتطورات الإقليمية في جنوب القوقاز
الخميس 25/فبراير/2021 - 09:00 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، إن أزمة أرمينيا مرتبطة بالتطورات الإقليمية في جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن قرار الحرب سياسي من الدرجة الأولى ويتحمل مسئوليته السلطة السياسية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة "الغد"، أن قرار وقف إطلاق في الأزمة التي تدخل بها أرمينيا، ودعم تلك الاتفاقية يطرح السؤال من هو صاحب القرار، لافتا إلى أن هناك أزمة وتباعد في التقدير للازمة سواء من القيادات السياسية أو العسكرية في أرمينيا.
كما أكد أن قرار وقف الحرب مهم جدا كذلك الذهاب إلى الحرب مهم، مبينا أن المعروف أن السطة السياسية هي التي تقود، فهل المؤسسة العسكرية على دراية بذلك؟.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الأمور ستزداد تعقيدا خلال الفترات المقبلة، وستدخل المؤسسة العسكرية على خط الأزمة، منوها بأن الأزمة ليست مرتبطة داخليا لكنها مرتكبة بقوة بالشأن الإقليمي.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة "الغد"، أن قرار وقف إطلاق في الأزمة التي تدخل بها أرمينيا، ودعم تلك الاتفاقية يطرح السؤال من هو صاحب القرار، لافتا إلى أن هناك أزمة وتباعد في التقدير للازمة سواء من القيادات السياسية أو العسكرية في أرمينيا.
كما أكد أن قرار وقف الحرب مهم جدا كذلك الذهاب إلى الحرب مهم، مبينا أن المعروف أن السطة السياسية هي التي تقود، فهل المؤسسة العسكرية على دراية بذلك؟.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الأمور ستزداد تعقيدا خلال الفترات المقبلة، وستدخل المؤسسة العسكرية على خط الأزمة، منوها بأن الأزمة ليست مرتبطة داخليا لكنها مرتكبة بقوة بالشأن الإقليمي.
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