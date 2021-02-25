خبير: أزمة أرمينيا مرتبطة بالتطورات الإقليمية في جنوب القوقاز

قال الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، إن أزمة أرمينيا مرتبطة بالتطورات الإقليمية في جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن قرار الحرب سياسي من الدرجة الأولى ويتحمل مسئوليته السلطة السياسية.



وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة "الغد"، أن قرار وقف إطلاق في الأزمة التي تدخل بها أرمينيا، ودعم تلك الاتفاقية يطرح السؤال من هو صاحب القرار، لافتا إلى أن هناك أزمة وتباعد في التقدير للازمة سواء من القيادات السياسية أو العسكرية في أرمينيا.

كما أكد أن قرار وقف الحرب مهم جدا كذلك الذهاب إلى الحرب مهم، مبينا أن المعروف أن السطة السياسية هي التي تقود، فهل المؤسسة العسكرية على دراية بذلك؟.



وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الأمور ستزداد تعقيدا خلال الفترات المقبلة، وستدخل المؤسسة العسكرية على خط الأزمة، منوها بأن الأزمة ليست مرتبطة داخليا لكنها مرتكبة بقوة بالشأن الإقليمي.

