



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر مارس المقبل، على أرضية ملعب السلام.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.





جدير بالذكر أن الزمالك في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الإسماعيلي.



