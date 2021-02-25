كاريكاتير كاريكاتير Advertisements بروده الخميس 25/فبراير/2021 - 09:00 م عمرو عبد العاطي Advertisements بروده أخبار تهمك موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي منذ ساعتين عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية منذ حوالي 4 ساعات خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 8 ساعات مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ يوم لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق منذ أقل من ساعة عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ يوم نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد منذ ساعتين و 32 دقيقة تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية منذ 41 دقيقة إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ ساعتين و 30 دقيقة عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد منذ ساعتين عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ يوم عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 8 ساعات عاجل - إصابة مدافع بيراميدز في مباراة الجونة منذ ساعة الا ربع عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 6 ساعات Advertisements