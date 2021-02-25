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وزير التعليم يكشف موقف استخدام برنامج "جيوجيبرا " على التابلت اثناء الامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي تسأول البعض بشأن استخدام برنامج "جيوجيبرا" لطلاب علمي رياضة خلال الامتحانات المنعقدة علي التابلت.

وقال الوزير خلال تصريح خاص: " غير مسموح باستخدامه". 

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموه بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

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