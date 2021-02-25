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وزير التعليم يكشف موقف استخدام برنامج "جيوجيبرا " على التابلت اثناء الامتحانات
الخميس 25/فبراير/2021 - 09:02 م
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي تسأول البعض بشأن استخدام برنامج "جيوجيبرا" لطلاب علمي رياضة خلال الامتحانات المنعقدة علي التابلت.
وقال الوزير خلال تصريح خاص: " غير مسموح باستخدامه".
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموه بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.
وقال الوزير خلال تصريح خاص: " غير مسموح باستخدامه".
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموه بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.
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