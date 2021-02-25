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الرئيس التنفيذي لفورمولا إي : شراكتنا مع المملكة قوية للغاية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد الرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي 2021 جيمي ريغل، أن شراكة فورمولا مع المملكة قوية للغاية، وهناك الكثير منها مبني على الثقة والاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، والعلاقة التي لدينا هي التي جعلتنا نعود إلى المملكة هذا العام لإقامة بطولة فورمولا إي في الدرعية، وفي الأعوام المقبلة في أماكن أخرى، مشيراً إلى أن السائقين انسجموا كثيرًا مع حلبة السباق في الدرعية ويرغبون في السباق فيها مرة أخرى، وهذا ما يبين نجاح العلاقة الإستراتيجية للفورمولا إي مع المملكة.


وأعرب جيمي ريغل في حديث لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة استضافة المملكة لبطولة فورمولا إي 2021 عن تفاؤله بنجاح البطولة في ظل ما تجده من دعم كبير من الحكومة السعودية وما حققته من نجاح سابق في مثل هذه البطولات، مبينًا أن بطولة هذا العام تتميز بإقامتها ليلاً في ظل ظروف الجائحة الصحية كورونا التي أخذت بعين الاعتبار حيث تطبق الإجراءات الاحترازية بدرجة عالية من الدقة وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته المملكة.


وقال جيمي ريغل : نعمل في ظل ظروف قاسية على مستوى العالم فيما يتعلق بوباء فايروس كورونا، ومن منظور رياضي نعتقد أن الرياضة يمكن أن تلهم ويمكن أن تجلب الأمل للناس وربما تظهر طريقًا إلى العودة إلى الحياة الطبيعية لكن من ناحية أخرى، نحن نعمل في سياق صعب للغاية وعلينا أن نتقيد بالبروتوكولات والإجراءات التي أقرتها حكومة المملكة لإنجاح البطولة، فهي أولاً وقبل كل شيء حماية صحة وسلامة جميع المشاركين.


وأضاف أنه للمرّة الأولى في تاريخ فورمولا إي سيتم تنظيم السباق ليلًا في مدينة جوهرة المملكة الدرعية، وهي المرة الثالثة التي نتسابق فيها في الدرعية المكان الرائع في حضارته وتاريخه المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومن الواضح إن الدرعية بيئة ثقافية مهمة للمملكة لذلك يشرفنا أن نكون قادرين على السباق هناك.


وأشار إلى أن بطولة فورمولا إي بطولة نوعية وتقام هذا العام في المملكة بتجهيزات حديثة لذلك نحن ندفع الحدود باستخدام مصابيح LED ذات الطاقة المنخفضة، ومصابيح LED ذات السطوع العالي باستهلاك طاقة منخفض وهي أقل بنسبة 50 % من مصابيح LED التقليدية، ثم نحاول التأكد من أننا نستخدم الوقود المستدام ليكون مصدر الطاقة، ويشكل السباق الليلي تحديًا جديدًا للسائقين لأنهم لأول مرة يخوضون هذا النوع من السابق وسيكون الليل أبرد من السباق النهاري وهذا له آثار على درجة حرارة البطارية، لذلك فالسباق الليلي يغير الديناميكية الرياضية قليلاً.


وأكد أن تنظيم بطولة الفورمولا إي في الدرعية هو أمر مميز حقًا، فعندما تتحدث إلى السائقين بخصوص مضمار السباق فهم يقول إنه مضمارهم المفضل، فهذا المضمار مميز جدا وأعتقد أنها شهادة على المملكة والتزامها بعرض الأحداث الدولية ذات المستوى العالمي، ونحن فخورون جدًا بذلك.


وأفاد أن السباق الليلي مهمة كبيرة جدًا لذا فقد حدد المنظمون أفضل تقنية LED من حيث استهلاك الطاقة والكفاءة، وفكروا بكيفية توفير الوقود حتى يضاء المكان باستخدام مواد مستدامة ومواد معاد تدويرها ليكونوا قادرين على توفير مصدر للطاقة، وهذا شيء مهم حقًا بالنسبة لمنظمي البطولة.


ولفت النظر إلى أن الفورمولا إي هي رياضة مختلفة حيث أنشئت خصيصًا لتكون أكبر تجمع بشري لرياضة مثيرة ومشوقة لتجوب دول العالم، وتم البدء في عدد من الدول والآن نحن في المملكة العربية السعودية وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كمنظمين لهذه البطولات العالمية لعرض منتجنا في هذا البلد، ونتطلع فيما بعد لنتسابق في كوريا وإندونيسيا.


وقال الرئيس التفيذي لفورمولا إي في ختام حديثه : لدينا شراكة كبيرة هذا العام مع المملكة العربية السعودية والناقل الرياضي هنا في المملكة حيث سنقوم بعرض السباقات مباشرة، ونأمل حقًا أن يشارك الناس ويتحمسوا لرؤية فرقنا وسائقينا وهم يقدمون عرضًا تحت الأضواء يومي الجمعة والسبت.

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