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أول تعليق من جامعة الزقازيق على قرار حبس طبيب الميكروباص سنة مع إيقاف التنفيذ

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة لن تتخذ قرار في الوقت الحالي بشأن عودة الطبيب "ع" إلى عمله بعد يوم حكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف شعلان انه من المفترض أن يطلع المحقق القانوني في الجامعة على أوراق القضية والتحقيقات والحكم الصادر ليدلي برأي قانوني وذلك بعد الإنتهاء من كافة إجراءات القضية في المحاكم سواء تم الاستئناف على الحكم ام لا.


وأكد أنه بناء على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللهم سواء بإحالته إلى مجلس تأديب أو العودة إلى عمله.

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