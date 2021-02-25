Advertisements

عبد الدايم تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر ظهر الأحد 28 فبراير بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة.


وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء ويأتى فى إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 40 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يومين

موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»