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الإيطالية بينيديتا تغني 3 دقات بـــ الأسبانية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أغنية "3 دقات" وصفها النجم آبو بــ "رحلة حب" خرجت منها الأغنية، بداية من وضع الكلمات مرورًا بحماس الفنانة يسرا للمُشاركة، وكذلك تبنّي نجيب ساويرس للمشروع، وتوجيهه لتصويرها، فضلًا عن الفنانين المُشاركين في الكليب.


لاقت "3 دقات" نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وقد حرص شباب كثيرين ومن دول مختلفة، على تقديمها بشكلٍ جديد، حيث أن هناك نسخ عدة، منها باللغة الكورية والصينية وغيرها... والجديد الآن باللغة الأسبانية: فقد إلتقت الفنانة الإيطالية بينيديتا بارافيا المعروفة بــ  "Princess Bee" بالنجم آبو في القاهرة و تم الإتفاق بينهما على قيام بينيديتا بإعادة أغنية "3 دقات" وكتبت وغنت الأغنية باللغة الإسبانية، وأيضا قامت بإخراجها وذلك لإعجابها الشديد بالأغنية.


وعقب الإتفاق صرّحت الفنانة بينيديتا: "لطالما أعجبت بمصر منذ أن كنت طفلة، ودرست تاريخها العظيم في الكتب أولاً، ثم زرتها عدة مرات واكتسبت العديد من الأصدقاء هناك. مصر بلد عظيمة وثقافتها وموسيقاها تستحق الإعجاب والإنتشار في جميع أنحاء العالم. وإنّه لشرف عظيم لي أن أغني "3 دقات" بالإسبانية..."
يذكر أن أغنية "3 دقات" هي من كلمات تامر حبيب وأبو وألحان أبو وتوزيع موسيقى رامى سمير ومن إخراج مريم ابو عوف.  

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