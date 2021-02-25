تعرف على ترتيب الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

عاد فريق الزمالك من السنغال بتعادل سلبي مع فريق تونجيث السنغالي، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2020 – 2021.





وفرط الزمالك في فوز سهل أمام فريق تونجيث السنغالي والذي ظهر بشكل متواضع للغاية خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء، ليصبح هذا التعادل الثاني على التوالي للفريق الأبيض في دور المجموعات، بعدما سبق وتعادل سلبيًا مع فريق مولودية الجزائر في الجولة الأولى من البطولة.





وفي المباراة الثانية بالمجموعة تعادل أيضًا الترجي التونسي مع نظيره مولودية الجزائر 1/1.





وإليكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية:-





- الترجي التونسي (4 نقاط)

- مولودية الجزائر (2 نقطة)

- الزمالك (2 نقطة)

- تونجيث السنغالي (1 نقطة).





ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم 6 مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي، بينما يواجه تونجيث السنغالي نظيره مولودية الجزائر.



