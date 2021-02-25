نشرة أخبار الدقهلية اليوم الخميس 25-2-2021 تدشين جمع القمامة من المنزل وتعقيمات مكثفة بجامعة المنصورة

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



تدشين مبادرة الجمع المنزلي للقمامة في الدقهلية





دشن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مبادرة جديدة للجمع المنزلى للقمامة من العمارات والوحدات السكنية، وتقرر بدء المرحلة الاولى لتنفيذ المبادرة فى مدينة المنصورة، وفى هذا الصدد اهدى المحافظ 50 صندوقا لجمع القمامة و50 كيلوا من الاكياس المخصصة للجمع المنزلى لبدء العمل فورا فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة بمشاركة جمعية رسالة بالدقهلية..



تعقيم وتطهير مكثف في جامعة المنصورة



شهدت جامعة المنصورة اليوم تعقيم جميع مدرجات وقاعات الكليات استعدادا لإجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، بدءا من يوم السبت ٢٧ فبراير 2021 م.



وتم تطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بواسطة فرق مكافحة العدوى في رش المدرجات وبالمواد المطهرة كما وضعت مسارات مرور الطلاب ووزعت مقياس الحرارة على أفراد الأمن، حيث وضعت جامعة المنصورة خطة متكاملة لإجراء الامتحانات





الكشف على 400 سيدة في قافلة خدمية توعوية بثلاث قري في الدقهلية



وقعت قافلة خدمية توعوية بإدراة شربين بقرى ( الضهرية - ابوجلال - بساط كريم الدين " الكشف علي 400 منتفعه وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه 392 منتفعه بالاضافه الى العديد من الخدمات الاخرى.



حيث تم فحص 58 سيده بالموجات فوق الصوتيه ومتابعه الحمل ل 10 سيده وكشف نساء ل 15 سيده بالاضافه الى الكشف على 20 في تخصص الباطنه و25 في تخصص الاطفال وعمل المشوره لحوالي 120 سيدة.



وتم صرف حوالي 455 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف انواعها من حبوب احادية ومركبه وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات، في اطار جهود رئيس الجمهورية لاستهداف القرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة وحرصا من الدولة على اتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



تفاصيل رفع سيارات الاسعاف القديمة والمكهنة فى الدقهلية



شهدت مدينة طلخا تراكم سيارات اسعاف قديمة ومكهنة مركونه بشارع فريدة حسان بمدينة طلخا امام مرفق الاسعاف مما يتسبب فى تشوية مظهر المدينه ويعوق الحركة المرورية.



وعلى الفور كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد امين رئيس مدينة طلخا بسرعة التنسيق مع مرفق اسعاف الدقهلية للعمل على رفع السيارات.



صرف دكرنس يجدد اعتماد T s m للمرة الثانية



أعلنت مياه الدقهلية عن حصول محطة معالجة صرف صحي دكرنس؛ بمحافظة الدقهلية على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية،







