Advertisements

هالاند يثير استياء نجم تشيلسي

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تامي أبراهام نجم تشيلسي الإنجليزي أعرب عن استياؤه من الأنباء التي تربط ناديه بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن أبراهام غير مستعد للدخول في مفاوضات مع تشيلسي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أبراهام متخوف من تقلص حظوظه في المشاركة مع تشيلسي في حالة التعاقد مع هالاند خاصة وأن البلوز يضم أيضاً لاعبين آخرين بإمكانهم اللعب في مركزه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبراهام البالغ من العمر 23 عاماً  شارك مع الفريق الأول للنادي اللندني حتى الآن في 80 مباراة وتمكن من تسجيل 30 هدفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 9 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لضم نجم بوروسيا دورتموند

هالاند يتفق مع بروسيا دورتموند على الرحيل

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

مانشستر يونايتد يتجه لحسم "فاكهة" التوفيز

هالاند يبتعد عن ريال مدريد

توخيل يحدد صفقة تشيلسي القادمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»