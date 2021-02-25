هالاند يثير استياء نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تامي أبراهام نجم تشيلسي الإنجليزي أعرب عن استياؤه من الأنباء التي تربط ناديه بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن أبراهام غير مستعد للدخول في مفاوضات مع تشيلسي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أبراهام متخوف من تقلص حظوظه في المشاركة مع تشيلسي في حالة التعاقد مع هالاند خاصة وأن البلوز يضم أيضاً لاعبين آخرين بإمكانهم اللعب في مركزه.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبراهام البالغ من العمر 23 عاماً شارك مع الفريق الأول للنادي اللندني حتى الآن في 80 مباراة وتمكن من تسجيل 30 هدفا.



