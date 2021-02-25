حازم شاهين وفرقته في حفلين موسيقيين في مارس





يحيي الفنان حازم شاهين وفرقته الموسيقية حفلين خلال شهر مارس القادم أولهما في تمام الثامنة مساءا يوم 4 من مارس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.









والحفل الثاني سيكون في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 21 في الثامنة من مساء من الشهر نفسه.









حازم شاهين هو عازف عود و مغنى و مؤلف موسيقي مصرى من مواليد الأسكندرية ٣/١١/١٩٧٨, .. بدأ دراسته للموسيقى عام ١٩٩٠ حيث تتلمذ على يد العديد من كبار الأساتذة ومنهم ومحمدعفيفى وعبدالمنعم عرفة, و قد التحق بمعهد الموسيقى العربية الذى تخرج منه بدرجة الأمتياز عام ١٩٩٩, ثم درس فى بيت العود العربى مع الموسيقار نصير شمه و كان من أول الخرجين منه عام ٢٠٠٢ بدرجة إمتياز, ثم عمل كمعلم فى بيت العود لمدة خمس سنوات, ثم أصبح أستاذا للعود فى دار الأوبرا المصرية.









فى ٢٠٠١ فاز حازم شاهين بلقب أحسن عازف عود فى الشرق الأوسط فى مسابقة العود الدولية ببيروت, وكان أصغر المشاركين فى المسابقة.









قام حازم بتأسيس فرقة "أسكندريلا" عام ٢٠٠٥. تلاها تأسيس لفرقة "مسار" فى عام ٢٠٠٦, وبعدها تم تغير أسمها إلى "حازم شاهين":









وشارك فى مهرجان قرطاج ٢٠٠٨.و تمت إستضافته من الفنان جورج موستاكى كضيف شرف عام ٢٠٠٥.









- لحن أمسية "لازم تعيش المقاومة" فى عام ٢٠٠٦ من أشعار فؤاد حداد.









- فى ٢٠٠٧ أصدر ألبوم العيش والملح لفرقة "مسار".









- شارك الفنان عبده داغر بالعزف على العود في مهرجان الموسيقى الشرقية الحديثة فى عام ٢٠٠٧. كما شارك معه في العديد من الحفلات على مدار أعوام.









- أصدر ألبوم العيش والملح فى عام ٢٠٠٨.









- شارك مع الفنان زياد رحبانى فى مهرجان القاهرة الدولى للجاز ٢٠١٣, كما شارك معه فى مهرجان أعياد بيروت ٢٠١٤, و مهرجان بيت الدين ٢٠١٨, و عديد من الحفلات والمهرجانات الأخرى داخل لبنان وخارجها.

- قام بالتأليف الموسيقى والتلحين لمسرحية من القلب للقلب من أشعار فؤاد حداد.









- شارك الفنانة نيسم جلال فى مهرجان مالطا ٢٠٠٨, كما تشاركوا جولتهم بفرنسا عام ٢٠١١ و التى شملت حفلة فى La gare vitry, و حفلة فى Caf Myz ب Colombes, و حفلتين بمعهد العالم العربى بباريس. و فى عام ٢٠١٢ تشاركا أربع حفلات بمدينة مارسيليا بتنظيم من مكتبة المحافظة. و فى ٢٠١٨ قاموا بإطلاق ألبوم موسيقى لمشروعهما من أنتاج معهد العالم العربى بباريس و شركة Pias .









- قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "داخل خارج الغرفة" من إخراج المخرجة دينا حمزة.

- شارك مشروع النيل فى ورشته الأولى.

- شارك فى دورة ملتقى العود بعٌمان, كما شارك فى دورتيه بمصر.



