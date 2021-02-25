Advertisements

حازم شاهين وفرقته في حفلين موسيقيين في مارس

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يحيي الفنان حازم شاهين وفرقته الموسيقية حفلين خلال شهر مارس القادم أولهما في تمام الثامنة مساءا يوم 4 من مارس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.


والحفل الثاني سيكون في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 21 في الثامنة من مساء من الشهر نفسه.


حازم شاهين  هو عازف عود و مغنى و مؤلف موسيقي مصرى من مواليد الأسكندرية ٣/١١/١٩٧٨, .. بدأ دراسته للموسيقى عام ١٩٩٠ حيث تتلمذ على يد العديد من  كبار الأساتذة ومنهم ومحمدعفيفى وعبدالمنعم عرفة,  و قد التحق بمعهد الموسيقى العربية الذى تخرج منه بدرجة الأمتياز عام ١٩٩٩, ثم درس فى بيت العود العربى مع الموسيقار نصير شمه و كان من أول الخرجين منه عام ٢٠٠٢ بدرجة إمتياز, ثم عمل كمعلم فى بيت العود لمدة خمس سنوات, ثم أصبح أستاذا للعود فى دار الأوبرا المصرية.


فى ٢٠٠١ فاز حازم شاهين بلقب أحسن عازف عود فى الشرق الأوسط فى مسابقة العود الدولية ببيروت, وكان أصغر المشاركين فى المسابقة.


قام حازم بتأسيس فرقة "أسكندريلا" عام ٢٠٠٥. تلاها تأسيس لفرقة "مسار" فى عام ٢٠٠٦, وبعدها تم تغير أسمها إلى "حازم شاهين":


وشارك فى مهرجان قرطاج ٢٠٠٨.و تمت  إستضافته من الفنان جورج موستاكى كضيف شرف عام ٢٠٠٥.


- لحن أمسية "لازم تعيش المقاومة" فى عام ٢٠٠٦ من أشعار فؤاد حداد.


- فى ٢٠٠٧ أصدر ألبوم العيش والملح لفرقة "مسار".


- شارك الفنان عبده داغر بالعزف على العود في مهرجان الموسيقى الشرقية الحديثة فى عام ٢٠٠٧. كما شارك معه في العديد من الحفلات على مدار أعوام. 


- أصدر ألبوم العيش والملح فى عام ٢٠٠٨.


- شارك مع الفنان زياد رحبانى فى مهرجان القاهرة الدولى للجاز ٢٠١٣, كما شارك معه فى مهرجان أعياد بيروت ٢٠١٤, و مهرجان بيت الدين ٢٠١٨, و عديد من الحفلات والمهرجانات الأخرى داخل لبنان وخارجها.
- قام بالتأليف الموسيقى والتلحين لمسرحية من القلب للقلب من أشعار فؤاد حداد.


- شارك الفنانة نيسم جلال فى مهرجان مالطا ٢٠٠٨, كما تشاركوا جولتهم بفرنسا عام ٢٠١١ و التى شملت حفلة فى La gare vitry, و حفلة فى Caf Myz ب Colombes, و حفلتين بمعهد العالم العربى بباريس. و فى عام ٢٠١٢ تشاركا أربع حفلات بمدينة مارسيليا بتنظيم من مكتبة المحافظة. و فى ٢٠١٨ قاموا بإطلاق ألبوم موسيقى لمشروعهما من أنتاج معهد العالم العربى بباريس و شركة Pias .


- قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "داخل خارج الغرفة" من إخراج المخرجة دينا حمزة.
- شارك مشروع النيل فى ورشته الأولى.
- شارك فى دورة ملتقى العود بعٌمان, كما شارك فى دورتيه بمصر.

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ أقل من ساعتين

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

طبيب الأهلي ينصح موسيماني بشأن حالة معلول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:47 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»