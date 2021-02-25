طبيب الأهلي ينصح موسيماني بشأن حالة معلول





وجه أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نصيحة للجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فيما يخص الدولي التونسي علي معلول وذلك قبل مواجهة الفريق مع طلائع الجيش.





وتخوف الطاقم الطبي بالنادي الأهلي من تفاقم إصابة علي معلول في العضلة الخلفية وطالب بمشاركته بشكل تدريجي في المباريات بعد أن أصيب في مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.





يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق نادي طلائع الجيش الأحد القادم على ملعب إستاد الأهلي وي السلام لحساب مبايات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.