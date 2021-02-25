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تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلنت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمسابقة الدورى العام المصرى خلال الموسم الكروي الحالي.

وجاءت مباريات الإسماعيلى كالتالى :

 - الإسماعيلى فى مواجهة وادى دجلة يوم الجمعة الموافق 5 مارس فى تمام الثالثة عصراً على ملعب ستاد السلام

 - الإسماعيلى يواجه الأهلى يوم 10مارس الساعة 7.30 على أستاد الإسكندرية 

 - طلائع الجيش والإسماعيلى يوم 16 مارس الساعة 7 على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى

 - الإسماعيلى يواجه سيراميكا كليوباترا يوم 3 إبريل الساعة 9 على أستاد الإسماعيلية 

 - الإسماعيلى أمام المصرى يوم 7 إبريل الساعة 9 على ستاد الإسكندرية 

 - الإنتاج الحربى والإسماعيلى أول مايو الساعة 9.30 على ستاد السلام

 - الإسماعيلى والجونة يوم 5 مايو الساعة 9.30 ستاد إسماعيلية 

 - البنك الأهلي والإسماعيلى 5/10 الساعة 9.30 علي ستاد المقاولون العرب.

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