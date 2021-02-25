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بن شرقي يعد جماهير الزمالك بهذا اللقب

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعرب الدولي المغربي أشرف بنشرقي، نجم الزمالك المصري، عن  سعادته باللعب لفريق كبير بقيمة الزمالك.

وقال بنشرقي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديه "فخور باللعب مع مجموعة كبيرة من النجوم، وخاصة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق".

وأكد بنشرقي،  انه يوعد جماهير الزمالك، بالتركيز بقوة في دوري أبطال أفريقيا لحسم اللقب.

وتابع أن فريقه خسر اللقب في الموسم الماضي خلال مباراة النهائي، وسيعيد البطولة لأحضان الزمالك مجددًا.

وقال بنشرقي مازحاً  زميله محمود علاء: "سأترك تسديد ضربات الجزاء لك يا راموس مصر".

وتعادل الزمالك في أول مباراتين بدور المجموعات مع مولودية الجزائر بالقاهرة، وتونجيت السنغالي خارج أرضه.

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