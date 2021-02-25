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غدآ.. "القومي للسينما" يعرض فيلم "وطن بالاختيار" بنادي سينما الاسكندرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يستأنف نادي سينما اوبرا الاسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع  دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية غدآ الجمعة الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساء. 


ومن المقرر عرض فيلم " وطن بالاختيار" للمخرجة حنان راضي، والذي يوثق حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون في مدينة الإسكندرية، التي تعد واحدة من أهم المدن «الكوزموبوليتان» متعددة الثقافات المختلفة منذ تأسيسها.


 والفيلم موسيقى تصويرية أحمد عاطف، مدير التصوير بولا طلعت، مدير الإنتاج إسماعيل يوسف، فريق الإنتاج أسامة سلطان وأحمد فهمي، بحث وفكرة الاجانب في الإسكندرية محمد سيف، مونتاچ سامي منصور.



وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم بحضور المخرجة حنان راضي ومؤلف الموسيقي الدكتور أحمد عاطف.


تقام الفعاليات مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة للمشاركين مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

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