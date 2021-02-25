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فى عيد ميلاده.. لماذا أسر ياسين فتى أحلام البنات؟!

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم النجم أسر ياسين بعيد ميلاده ال 40، ويعد واحداً من النجوم الذين استطاعوا أن يدخلوا قلوب الجمهور بكل بساطة، لموهبته وكاريزمته الخاصة، وقدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الكثير من الجمهور عند عرضها.


يرصد "الفجر الفني"، أبرز المعلومات عن أسر ياسين:


_ولد أسر ياسين فى مدينة القاهرة فى 25 فبراير 1981.


_ درس الهندسة الميكانيكية وتخرج عام 2008.


_والده من سوهاج ووالدته من بور سعيد، وهو الابن الأكبر لهما.

_بداياته فى التمثيل كانت هواية حيث كان يمثل على مسرح الجامعة.

_ انطلاقته الفنية عام 2004 عندما شارك الفنان محمد صبحى فى مسلسل ملح الأرض.


_من أبرز أعماله الفنية "رسائل البحر، صاحب المقام، عمارة يعقوبيان، 100 وش".


_تزوج عام 2012 من كنزى العبد الله ولديه ٣ أبناء منها وهم "طاهر وأمين، زين".


_تميز بصفات جعلته فارس أحلام الفتيات منها "الوسامة، الشياكة، خفة الظل، رومانسي".

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