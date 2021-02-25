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رئيس حي عين شمس يتفقد المستشفى العام.. ويؤكد: نعمل على رفع كفاءتها

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، اليوم، مستشفى عين شمس العام، للوقوف على مدى استعداداتها والكفاءة الطبية والعمل على رفع كفاءتها، واستكمال تجهيزاتها في ظل جائحة كورونا.

وشدد اللواء ماهرهاشم رئيس حي عين شمس، علي ضرورة تكامل التطوير بكافة الخدمات المقدمة لاهالي الحي بالتكامل مع تطوير المحاور، مؤكدًا بأنه سيتم تنفيذ واستكمال خطة رصف عاجلة متكاملة بالإضافة إلى إنارة شوارع وحواري عين شمس.

وأضاف "رئيس حي عين شمس" أن هذه الزيارة أكدت على الدور المجتمعي والشعبي لتطوير الخدمات الصحية وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس نواب الدائرة.

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