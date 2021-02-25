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تأجيل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة داخل عيادة بالزقازيق لـ 31مارس

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أجلت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق إلى جلسة 31 مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

وتعود أحداث القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من ضبط على «أحمد. ح. ع. أ» 29 عاما، طبيب بشرى ومقيم بمركز الإبراهيمية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «د. ش. أ. ا» بالقوة والتهديد أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها وذلك داخل عيادة خيرية.

وقالت المجني عليها أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها وعلى إثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع المتهم وذهبت إلى عيادة خيرية وبرفقتها والدتها. مشيرة إلى أنها قامت بالدلوف لغرفة الكشف بمفردها لإجراء سونار على بطنها وفي حال قيام المتهم بالكشف الطبي عليها قام بتحسس أجزاء من جسدها فقامت بدفعه إلا انه قام بالإمساك بها في محاولة لتقبيلها وأخبرها برغبته في مصاحبتها إلا أنها دفعته وهرعت إلى خارج غرفة الكشف.

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