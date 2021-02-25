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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم بتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.

واكد مكي على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للاباء والامهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لاطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال.

كما حثهم على العمل قدما لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائمآ في التفوق والنجاح بسواعد أبناءها.

و قام مكي بجولة تفقدية رافقه هلالها الدكتور احمد حشيش مدير المستشفي ونوابه، استهدفت بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والتطورات الجارية لافتتاح قسم الحضانات الجديد بجهود المجتمع المدني وهي من الخدمات التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

كما اكد مكي على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الدقهلية
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تدريب الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.

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