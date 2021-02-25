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الجونة يخظف تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز  في تحقيق الفوز الأول على ضيفه الجونة، بعدما انتهى اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 14 من الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب الدفاع الجوي.

استطاع أسامة جلال افتتاح التسجيل  لبيراميدز  في الدقيقة 9  بكرة رأسية، واستمرت محاولات الجونة لتعديل النتيجة وتمكن عمر السعيد خطف هدف  التعادل في الدقيقة 86 برأسية أخرى. 

ورفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن ، بينما يصبح الجونة في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

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